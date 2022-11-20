Bu Sene 8.Si Gerçekleştirilen Kahramanmaraş Tarım Gıda Ve Hayvancılık Fuarında AFŞİN BELEDİYESİ VE BELEDİYENİN BİR MARKASI OLAN TIBBİ VE AROMATİK YAĞLAR ÜRETEN EFSUS YERİNİ ALDI.
LAVANTA İLE BAŞLAYAN GÜL İLE DEVAM EDEN VE KEKİK İLE KAPSAMI GELİŞLETİLEN ÜRÜNLER İLE 20 ÇEŞİT YAĞ ÜRETEN EFSUS MARKASININ BİRBİRİNDEN ÖZEL ÜRÜNLER FUARDA SERGİLENDİ.
YÖRE HALKININ KALKINMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATAN AFŞİN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET FATİH GÜVEN AKSU HABER’E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
AYRICA BÖLGEDE AÇILAN VE TÜRKİYE’NİN DE İLK ARIEVİ İLE ÜRETİLEN VE TAMAMEN DOĞAL OLAN LAVANTA BALI HAKKINDA DA BİLGİ VEREN BAŞKAN GÜVEN SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ: