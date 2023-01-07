Beyceğiz Mahallesi kırsalında bulunan lavanta tarlasına kurulan "arı müzesi" inşaatını inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, proje tamamlandığında Afşin’in yine bir ilke imza atacağını ifade etti.

İlçenin alternatif turizm alanlarını genişletmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yine bir ilk olacak Afşin Arı Müzesi projemizi hayata geçiriyoruz. İlçemize, tek parçada dünyanın en büyük lavanta tarlasını oluşturduk, ardından içine bir kısmı cam olan ve ziyaretçilerimizin arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını gözlemeyebileceği arı evini kurduk. Şuanda da arı müzemizle arı dünyası ve kafeteryasını oluşturuyoruz.” dedi. Afşin Arı Müzesi projesinin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Güven, “Projemizin tamamlanmasıyla birlikte lavanta tarlamızı ziyaret gelen vatandaşlarımızı çok daha iyi ortamda ağırlayacağız. Görsel olarak farklı bir proje olacak. İlk defa denenen bir inşaat konsepti olacak. Oval binalar tasarlandı. Ziyaretçilerimiz arıya ilişkin her detayı burada görüp inceleyebilecek. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın oturma alanlarıyla güze güzel zaman geçireceklerini ve fotoğraf çekim alanıyla da güzel anılara sahip olacağını düşünüyoruz. Afşin halkının keyif ve gururla vakit geçireceği bu alan çok yakında hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı olsun dedi.” açıklamasında bulundu.