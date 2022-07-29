Elçibey Caddesi Sarılar Plaza’daki Afşin Emlak Ofisinin açılışını Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat, Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Karaağaç gerçekleştirdi.

Afşin Emlak Ofisinin açılışında konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şu ifadelere yer verdi

“Hayırlı bir iş için bir araya geldik. Ülküdaşımız, partilimiz, hemşerilerimiz Afşin’e hizmet etmek için girişimde bulundular. Bizlerde bu mutlu günlerinde yanlarında olmak istedik. Bugün MHP Afşin İlçe Başkanımız ve Ülkü Ocakları Başkanımız ile birlikte hem belediyemizi hem de esnaflarımızı ziyaret ettik. Gün boyu ilçemizin güzel insanlarıyla bir arada olduk ve son olarak da Afşin Emlak Ofisi’nin açılışını yaptık. İnşallah Afşin’imize hayırlı uğurlu olur. Rabbim hayırlı iş ve bol rızık versin.” açıklamasında bulundu.

Onikişubat’taki Afşin Emlak Ofisinin kurucusu Ahmet Duran Çelik de Afşin’de açtıkları ikinci şubeyle ilçe halkına hizmet etmek istediklerini belirtti.

Kahramanmaraş’taki kalite ve standardı Afşin Emlak Ofisi olarak Afşin’e getireceklerini söyleyen Niyazi Çelik ise, 16 kişilik kadrolarıyla da yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsediklerini vurguladı.

Hüseyin Kılınç da, Onikişubat ilçesinde açılan Afşin Emlak Ofisinin ciddi boyuttaki çalışmalarını ikinci şubeyle Afşin’e taşıdıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından okunan dualar ile iş yerinin açılış kurdelesi kesildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende ikramda bulunuldu.

Katılımcılar Afşin Emlak Ofisi kurucularına hayırlı olsun dileklerinden bulundular.