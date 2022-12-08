Afşin Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, bankamatikte unutulan parayı sahibine teslim etti.

Pınarbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan bir bankanın bankamatiğinden para çeken 17 yaşındaki Bahtiyar Koca, kartını aldı fakat parayı ve makbuzu unuttu.

Bir süre sonra devriye gezen Afşin Şehit Bayram Çiçek Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler durumu fark edip 750 lira ve makbuzu aldı.

Parasını unuttuğunu fark ederek Afşin Şehit Bayram Çiçek Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan Bahtiyar Koca’ya polis ekipleri tarafından para teslim edildi.

Parasını ATM'de unutan Koca, dalgınlıktan dolayı parayı unuttuğunu ifade ederek, "Bir yemeğe davetliydim. Bankamatikten para çektim ama dalgınlığımdan dolayı parayı almadan oradan ayrıldım. Sonradan parayı unuttuğum aklıma geldi. Karakola başvurdum ve polis ağabeylerim parayı oradan almışlar. Polis abilerimize çok teşekkür ederim." dedi.