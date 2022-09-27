İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞDER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde Afşin Belediyesi Eshab-ı Kehf başta olmak üzere ilçeye özgü değerler ve ilçenin lezzetleri ile stant açtı.

Bostanlı BOSPA Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Afşin Belediyesi standına ilgi oldukça yoğun oldu. Afşin’de lavanta tarlarından hasat edilen lavantadan elde edilen ürünler Efsus markasıyla İzmirlilerin ve gurbetçilerin yoğun ilgisini gördü.

Afşin’in lavanta balına yoğun talep

Afşin Belediyesi tarafından oluşturulan lavanta tarlasında bulunan Türkiye’nin ilk arı evindeki arıların ürettiği lavanta balı fuarın en çok rağbet gören ürünleri arasında yer aldı. Sadece lavantadan beslenen arıların yapmış olduğu bal, tadı ve besleyici yönüyle tüm Türkiye’de ve ileride tüm dünyada markalaşmaya aday bir konumda yer alıyor.

Esnaflar, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini tanıttı

Kahramanmaraş tanıtım günlerinde stant açan esnaflar yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, İzmirlilere teşekkür etti.

İzmir Kahramanmaraşlılar Derneği Gençlik Kolu Başkanı Furkan Buğdaycı, Afşin Belediyesinin açtığı stantla yoğun talep gördüğünü ifade etti.

Buğdaycı, “Kahramanmaraşlılar tanıtım günlerinde İzmir’de Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Kahramanmaraş’tan gelen belediyelerimiz ve esnaflarımız stantlarını açtılar. Afşin Belediyemiz Efsus ürünleriyle ve Eshab-ı Kehf ile farklılık kattı. İkramlarda bulundular.” Dedi.

İzmir MARAŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Safa Narlı, 4 gün süren tanıtım günlerinin sonunda coşku ve heyecanı bir arada yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş ve ilçe belediyelerimiz, esnaf odalarımız, esnaflarımız İzmir’e gelerek stantlarını açtı. Kahramanmaraş’ımızın değerlerini İzmirlilerle ve burada yaşan hemşerilerimizle buluşturduk. Biber, dondurma, tarhana, çörek, il ve ilçelerimizin doğal güzellikleriyle birlikte tarihi dokusunu tanıtmaya çalıştık. Tanıtım günlerine katılan tüm belediyelerimiz ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum”

Ziyaretçi akını

İzmir halkı tarafından yoğun ilgiyle incelenen Afşin standına, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve AK Parti MKYK Üyesi aynı zamanda İzmir Milletvekili Sn. Hamza Dağ da Afşin standına gelen isimler arasındaydı.