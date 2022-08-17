Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Afşin ilçesinde Küçüktatlar – Örenli – Haticepınar grup yolunda gerçekleştirilen sathi asfalt çalışmalarında sona gelindi. Toplamda 15 kilometre uzunluğundaki arterde gerçekleştirilen asfalt uygulamalarıyla mahallelerin ulaşım standardı büyük ölçüde artırılacak.

Grup Yolumuz Kaliteli ve Standardı Yüksek Hale Getirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının bölge mahalleleri için önemine değinen Haticepınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Palo, “Küçüktatlar – Örenli – Haticepınar grup yolumuz bölgedeki birçok mahalle tarafından yoğun olarak kullanılan bir arter. Ancak deforme olduğu için kullanılamaz hale gelmişti. Büyükşehir Belediyemiz grup yolumuzun yenilenmesi kararını aldı ve çalışmalara başladı. Gerçekten çalışmalarla grup yolumuz son derece kaliteli ve standardı yüksek hale getiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu.