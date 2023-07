Afşin Hükümet Konağında düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Afşin Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bedir Boz, her gazi ve her şehidin Türk medeniyetinin ortak değeri olduğunu söyledi.

Boz, “Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken, canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize, şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi unvanının verilişinin yıldönümü kutlu olsun.” dedi.

Gaziler Günü'nün, devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu ifade eden Boz, “Ne zaman vatan tehlikeye düşse, bu Gazi millet hep birlikte kıyam etmiş, gerektiğinde bir set gibi düşmanın karşısında durmuş, gerektiğinde bir sel gibi üzerinden aşıp süpürüp geçmiştir. Son 40 senedir emperyalistlerin maşası terör örgütlerine karşı verilen mücadele bunun en güzel örneğidir. 15 Temmuz destanı ise bu örnekliğin zirve noktasıdır. 21. asrın Çanakkale’sidir. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Libya’da, Karabağ’da, Somali’de, Bosna’da, Basra Körfezinde, şekil ve aktör değiştiren emperyalist saldırıları göğsünü siper ederek durduran milletimizin hareket noktası Şehitlik ve Gazilik ruhudur.” açıklamasında bulundu.

Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Karakuz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler katıldı.

Tören, Afşin Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna yemek programının ardından son buldu.