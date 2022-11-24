Afşin Hükümet Konağında gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra program, Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde, Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi ve Merkez Fatih Ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama etkinlikleriyle devam etti.

Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu ifaden Merkez Fatih Ortaokulu Müdürü Yakup Karaoğlan, “Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, her kesime hitap eden bir gönül eridir.” dedi.

Karaoğlan, “Bilgilerin saatlik değiştiği bin yıllık tabuların yıkıldığı baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Öğretmen, hayatının her aşamasını planlamalıdır. Bizler yarını çok önceden yaşayan kişi olmalıyız. Bizlerin hayalleri olmazsa, başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Yaptıklarımız kadar yapamadıklarından da sorumluyuz. Bizler kendimizdeki gücü fark etmeli, harekete geçirmeli ve elimizdeki işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmeliyiz. Bu duygularla, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlar saygılarımı sunarım.” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından öğretmenlerce oluşturulan koro müzik dinletisi sundu.

Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi ve Merkez Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan şiir ve şarkılar okundu.

Program, emekli olan öğretmenlere teşekkür plaketi verilmesi ve öğretmen adaylarının öğretmen yemini etmesiyle son buldu.

Etkinliğe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.