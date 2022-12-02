Çocukların akademik seviyelerini desteklemenin yanında bu tür sosyal faaliyetleri önemsediklerini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi nedeniyle özel çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak adına bu tür etkinliklere ara vermiştik. Daha önce yaptığımız etkinliklere inşallah yeniden başlayacağız. Önümüzdeki zaman diliminde çocuklarımızın da performansını, yeteneklerini göreceğimiz güzel etkinliklere imza atmak istiyoruz. Özel çocuklarımızın velilerine teşekkür etmek isterim. Onlar çok özel çocuklara sahip. Onları geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyorsunuz. Rabbim tüm özel çocukların ailesine cenneti nasip etsin, inşallah. Tüm öğrencilerimizin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum.” açıklamasında bulundu.

Belediye olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Güven, "Göreve geldiğimiz günden itibaren özel bireylere yönelik birçok etkinliğimiz, yatırımlarımız oldu. Belediye olarak Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve özel rehabilitasyon merkezlerimizle iş birliği içerisinde hareket ederek özel insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Hacivat ve Karagöz ile tanışan öğrenciler, sahneye konulan çeşitli gösterilerle eğlenceli anlar yaşadı

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne Doç. Tamer Rızaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.