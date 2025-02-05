Operasyonda, C. A.’nın "Yağma" suçundan 10 yıl 10 ay, H. A.’nın ise "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçlarından toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği baskında, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, fişek ve bıçak gibi çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinden memnuniyetlerini dile getirdi.