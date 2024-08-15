Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri M.B.'nin evinde, eklentilerinde ve bahçesinde adli arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda, evin bahçesinde boyları 100 ile 150 cm arasında değişen 4 kök kenevir bitkisi bulundu. Ayrıca, şahsın ikamet ettiği evde bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 21 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Şüpheli M.B. hakkında Yasadışı Kenevir Ekimi (2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet) ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu