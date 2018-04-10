Afşin'de dedektör ile kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıtaş Mahallesi Çatak mevkiinde, dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dedektör ve çapa ile define aramak için gelen A. E, İ. K, H. B ve M.B. isimli şahısları 4 kişi kazı yaptıkları anda suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları 3 adet dedektör ve iki adet kazmaya da el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek gözaltına alınan şahıslar hakkında Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.