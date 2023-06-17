Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Afşin Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent'te düzenlenen etkinlikte, karnelerini alan öğrenciler, palyaço gösterisi ve çeşitli oyunlarla eğlendi.

Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ayhan Taş, Aksaray'dan gelen psiko-sosyal destek ekipleriyle birlikte karne alan öğrencilere etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Güzel anılar bırakmak için etkinliğin düzenlendiğini aktaran Taş, "Çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklarımıza hediye ve dondurma ikramında bulunduk." ifadesini kullandı.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Afşin'de görevli çocuk gelişimcisi Kübra Esra Karakuş da, çocukların neşeli şekilde hayatlarına devam etmesi için etkinliği düzenlediklerini sözlerine ekledi.