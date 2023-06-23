Konteyner kentlerden sorumlu Kaymakam İbrahim Coşkunaslan, konteyner kette yaşayan depremzede vatandaşlarla birlikte mahalle kültürü oluşturmak istediklerini söyledi.

Coşkunaslan, “ Biz burayı sadece bir konteyner kent, geçici konaklama merkezi olarak değil, bir mahalle olarak görülüyoruz. Bu mahallede de komşuluk ilişkilerini en iyi derecede, en güçlü derecede birbirine yakınlaştırabilmek için de etkinlikler yapıyoruz.” kedi.

Kermese ilginin yoğun olduğunu ifade eden Coşkunaslan, “Kermesimizde aslında daha bitmesine çok uzun süre olmasına rağmen gıda mamullerinin hemen hemen tamamı tükendi. Buradaki el işi malzemelerimiz de zaten depremzedelerin kendi örnekleri. Konteynerde, çadırlarda ördüğü el işi ürünleri bu kermeste satışa çıkardılar. Bu tür etkinliklerin düzenli hale gelmesini, önümüzdeki günlerde de devam ettirilmesini istiyoruz. Çünkü hem sadece bir etkinlik olarak düşünmeyelim de kadınlarımız burada açıkçası aile ekonomilerine de ek destek sağlamış oluyorlar. Biz ne kadar bir ev konforu sağlamaya çalışsak da konteynerler tabii kendi geçmişteki evlerinin tutmuyor. Halihazırda şu anda yeni evleri de yapılıyor ama yeni evlerine yerleştirilseye kadar hem onlara değişik sosyal aktivite imkanı sunmak için hem de aile ekonomilerine katkı sağlamak için bu kermeslerin devam ettirilmesini istiyoruz. Eğer buradaki kadınlarımızdan da olumlu bir geri dönüş alabilirsek eğer bizim amacımız önümüzdeki haftalarda her perşembe günü bu ortamı tekrardan sağlamak.” Açıklamasında bulundu.

İlçe Halk Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Rabia Akyar da, “ Halk Eğitim Merkezi olarak daha önce konteyner kentte ve çadır kentte el işi kampanyası başlatmıştık. Bu kermeste depremi yaşayan kadınlar kendi ördükleri lifler, bebek yeleklerini satışa çıkardı. Bu sayede kadınlarımız ek gelir sağlamış oldu. Bütün yardımseverlere teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Depremzede vatandaş Tülay Mercimek, kendi ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.

