Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde otomobilde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Çobanbeyli Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanında bulunan eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu