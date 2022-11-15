Afşin’de Üreticilere 50 Ton Nohut Tohumu Dağıtıldı

Afşin’de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 50 ton sertifikalı nohut tohumu desteğinde bulunuldu.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu üreticilere teslim edildi.

Üreticilere, hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli tohumları ulaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın nadasa bırakılan tarım arazilerinde üretimin artırılması ve sürekliliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projeleri kapsamında ilçemizdeki çiftçilerimize birçok ürünün dağıtımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl üreticilerimize yüzde 100 hibeyle mercimek tohumu dağıtmıştık. Bu yılda aynı proje kapsamında üreticilerimize 7 buçuk ton mercimek dağıttık. İlçemizdeki nadasa bırakılan arazilerimizin değerlendirilmesi amacıyla 3 bin 500 ile 4 bin dekar araziye uygulanması için 50 ton tohumluk nohutlarımızı üreticilerimize ulaştırıyoruz. İlçemiz çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

İlçe olarak, Elbistan ile birlikte Türkiye’nin en büyük dördüncü ovasına sahip olduklarını belirten Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu da, “İlçemizde uygulanan tarım yelpazesinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu proje üreticilerimizden de yoğun talep görüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de teşvikleriyle üreticilerimiz nohut tohumlarına kavuştu. İnşallah önümüzdeki hasat döneminde ilçemizde hem nohut hem de mercimek üretimimiz olacak. Kıraç arazilerimizde uygulanan ürünlerin artırılması ilçe tarımı adına sevindirici bir durum. Bu hem vatandaşımıza hem de üreticilerimize katkı sağlayacak. Üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum.” açıklamasında bulundu.

Programa, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Karaağaç, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.