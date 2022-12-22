Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Afşin Gençlik Merkezi, Şanlıurfa'nın Halileye ilçesine bağlı Uluhan Köyü'nde üniversiteyi kazanan ilk kız öğrenci olan Fatma Çakır'ın köyündeki maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için 'Vefa Köprüsü' adıyla yardım kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar Uluhan Köyü ziyaret edilerek 800 öğrenciye hediye edildi.

Fatma Çakır’ın üniversiteyi kazanarak örnek biri halinde geldiğini ve köyünde eğitim devrimi gerçekleştirdiğine değinen Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, Afşin'de başlatılan Vefa Köprüsü projesiyle Şanlıurfa'nın bir köyündeki öğrencilerin kalbine dokunduklarını söyledi.