Sosyal alanlarının da olacağı 200 seyirci kapasitesine sahip, 12.5x25 metre uzunluğunda inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu için yer tahsisi yapıldı.

Afşin’e büyük bir hizmetin kazandırıldığını ifade eden Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, yarı olimpik yüzme havuzu projesinin toplam maliyetinin 21 milyon 500 bin liraya olduğunu söyledi.

20 bin genç nüfusu bulunan Afşin’e, birçok spor tesisinin kazandırıldığını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, “ İlçemizde birçok gencimizin faydalanacağı bir hizmeti, Afşin gençliği adına hayallerimin başında gelen büyük biz hizmet yatırımının duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. Devletimiz ilçemizde, gençlik merkezi, spor salonu, futbol sahası, birçok okula mini futbol sahası gibi birçok yatırımı gençlerimizin hizmete sundu. Bu yatırımları 200 seyircili yarı olimpik yüzme havuzuyla taçlandıracağız. Şuanda ihale aşamasında olan projenin, yer tespiti ve ölçümü yapıldı. Projemiz hazır, zemin etüdü ihalesine çıkıldı. En yakın zamanda Kahramanmaraş Valiliğimiz Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilecek.” açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzunun inşaat çalışmalarının 2023 yılı içinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Arslan, “Afşin’imize kazandırılan bu hizmet çok donanımlı olacak. Yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu soyunma odaları, duş, 200 seyirci kapasitesinin yanı sıra gençlerimizin yüzme sonrası istirahat edebilecekleri kafeteryaya sahip olacak. Havuzun boyu 25 metre, eni ise 12.5 metre olacak. Afşin’imizden birçok dalda başarılı sporcular yetişti. İnşallah yüzme branşında da ülkemize başarılar kazandıracak sporcular burada yetişir. Bu hizmeti Afşin’imize, Afşin gençliğine duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum.” diye konuştu.

21 milyon 500 bin lira maliyeti olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun Afşin’e kazandırılmasında emekleri bulunanlara teşekkür eden Arslan, şunları söyledi:

“Bu büyük hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sefer Turan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Mahir Ünal, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve MHP Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sefer Aycan’a, Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun'a, Gençlik ve Spor İl Müdürüm Cemil Boz'a, Afşin Kaymakamımız Ahmet Can Pınar’a, Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'e, emeği ve katkıları olanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'tan temennim bu tesisin kazasız belasız hizmete girmesini rabbimden diliyorum. Afşin’imize, Afşin gençliğine hayırlı olsun.”