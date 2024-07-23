Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Tek katlı ikamette çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.