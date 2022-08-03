Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, caddede ağlama sesleri duydu.

Sesin nereden geldiğini merak eden mahalleli, sesin cadde üzerindeki dut ağacının altından geldiğini fark etti.

Ağaç dibine gidildiğinde 10 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek bulundu.

Bebeğin karnını doyurdular

Duyarlı vatandaşlar, erkek bebeği yakınlarındaki markete götürerek ilgilendi. Öte yandan çevrede oturan ve 13 aylık bebeği olan Teslime Yılmaz, bebeği emzirerek karnını doyurdu.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bebeğin, hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

100'ün üzerinde araç mercek altında

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından ekipler, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı ve güvenlik kamerasından yola çıkarak 100'ün üzerinde aracı mercek altına aldı.

"Yeni doğum yapan annemiz emziriyor"

Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, “Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum biz de çok üzüldük.” dedi.

"Anneliğin verdiği duygu ile emzirdim"

Bebeği emziren Teslime Yılmaz ise, “Sabah saatlerinde bulunmuş. Çocuğu ağlamasını durduramayınca beni arıyorlar. Ben de hemen geldim. Çocuğa baktık, kucağımızda salladık, durmadı. Ben de anneliğin verdiği duygu ile emzirmeye karar verdim. Emzirirken uyumaya başladı. Çok açtı. Çok emdi, hatta ben geri çekmeye çalıştıkça beni bırakmadı. Sonra sağlık ekiplerine teslim ettik. Çok kötü oldum. Sokakta bir hayvan bile yavrusunu bırakmaz. Bir anne bunu nasıl yapar. Hiçbir şekilde ben bırakamam. Çocuğu emzirirken sürekli o bebek aklıma geliyor. Ben çok etkilendim.” diye konuştu.