Değişerek gelişen, yani çekicilikten, tornacılığa evrilen bu sanatın icrası eski geleneksel unsurlarla yeninin izlerini barındırarak, ustadan çırağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan ağaç torna mesleği varolmak için direniyor.

Tarihi Kapalı Çarşı da yaklaşık 25 yıldır mesleğini icra eden ağaç tornacılığının son temsilcilerinden olan Ömer Selaldı: “mesleğimiz teknolojiye yenilmiş olsa da biz hala ayağa kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.