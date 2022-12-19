Kahramanmaraş'ın Kırsal Kesimlerinden Kestikleri Ağaçları Satmak İsteyen Şüpheli Kullandığı Pikabı Bırakarak Kaçtı.

Olay, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesinde Meydana Geldi. İddiaya Göre, Kırsal Kesimlerden Kesilen Ağaçlardan Elde Edilen Odun Ve Kütükleri Pikaba Yükleyen Şüpheli, Daha Sonra Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Sitesine Yöneldi.

Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin Kendisini Takip Ettiğini Anlayan Şüpheli Sürücü, Kullandığı Odun Ve Kütük Yüklü Pikabı Bırakarak Kayıplara Karıştı.

Ekiplerin Gelmesi İle Kesilen Ağaçların Olduğu Pikaba El Konuldu. Polis Ekiplerinin İncelemesi Sonrası Plaka Sorgusu Yapılarak Sürücünün Tespit