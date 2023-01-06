Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Güngören köyü yakınlarında kurulan üs bölgesini ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Varol, burada görevli güvenlik güçleriyle sohbet edip çay içti.

Vali Varol, gazetecilere, üs bölgesinin fiziksel inşaatının tamamlandığını ve jandarma personelinin görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

"İlimizde huzurun hakim olduğunu görüyoruz"

Bölgede teknolojik donanımlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Burası geçmişte özellikle terörle mücadele anlamında çok kritik olarak kabul edilen bir bölge. Böyle bir noktada bizim güvenlik birimimizin olması, gerçekten çok kritik ve çok önemli. Bu modüler üs bölgesi tamamlandığında, özellikle bizim Ağrı Dağı'nın eteğinde ve çevresinde oluşturmaya çalıştığımız güvenlik konseptinin önemli bir bölümünü de tamamlanmış olacak. Halkımızın tamamen hedeflediğimiz yüzde 100 güvenliğe, özellikle terörün etkilerinden kurtulmalarına vesile olacak olan çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız. Terörle mücadelenin geldiği noktayı değerlendirdiğimizde, ilimiz için tamamen huzurun hakim olduğunu görüyoruz. Şu an bulunduğumuz noktada belki yıllar öncesinde şu an yaptığımız şeyleri yapmak ve buralarda bulunmak çok daha zordu."

Varol, kentte güvenlik ve terörle mücadelede herhangi bir kaygı ve sıkıntılarının olmadığına dikkati çekerek, Cumhuriyetin 100. yılında sınırlarında bir terörist dahi bırakmamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu hedef doğrultusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Varol, "Bu modüler üs bölgesi çok yakın zamanda inanıyorum ki bu bölgedeki turizm hareketliliğine ve yaylacılığa asayiş hizmeti verebilecek bir hale gelecek. Bugün belki terör amacıyla yapılmış bile olsa inşallah o günler çok uzak değil." dedi.

"Çok ileri bir teknolojik donanıma sahip"

Varol, modüler üssün ASELSAN tarafından geliştirildiğini ve ihtiyaca göre genişletilip daraltılabildiğini ifade etti.

Üssün, görevli personelin her türlü ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda da her türlü modern teknolojiyle desteklenen bir üs bölgesinden bahsediyoruz. Etrafındaki tellere hareket sensörlerinden tutun, yüksek noktalarda etrafı gözetleyebilecek gece görüşlü en modern kamera sistemleri, insansız silah sistemleri ve bunların hepsinin içeriden kontrol edilebildiği çok ileri bir teknolojik donanıma sahip. Burada jandarma personeli kardeşlerimizin can güvenliğini birinci derecede ön planda tutan ve personel güvenliğinin üzerine tam yüzde 100 bir güvenlik konsepti oluşturmaya çalışan, çok başarılı bir çalışma. Türkiye'nin birçok bölgesinde modüler üs bölgesi yapıldı. İlimizde de ilk olarak burada gerçekleştirildi. Birkaç tane teknolojik donanımın kurulumu devam ediyor."