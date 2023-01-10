Gece saatlerinde Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağış 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı ve eteklerini beyaza bürüdü.
Karlı dağ, kentin farklı noktalarından görüntülendi.
Ağrı Dağı'na en son 26 Ekim 2022'de kar yağmıştı.
Gece saatlerinde Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağış 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı ve eteklerini beyaza bürüdü.
Karlı dağ, kentin farklı noktalarından görüntülendi.
Ağrı Dağı'na en son 26 Ekim 2022'de kar yağmıştı.
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