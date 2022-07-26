Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, bir kargo firması aracılığıyla Ağrı'dan İstanbul, Ankara, Mersin, Balıkesir, Antalya ve Konya gibi batı illerine kaçak mallarının gönderileceğine dair 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, uygulama noktasında yoğun bir arama yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramalarda, toplam değeri 2 milyon 750 bin lira değerinde olan bin 280 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 9 bin 600 adet tütün sarma kağıdı, 6 bin 500 paket elektronik sigara tütünü, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 800 adet çocuk kol saati, 195 adet çocuk akıllı kol saati, 900 adet oyuncak, 180 adet gözlük, bin 50 adet bez eldiven, 280 adet yabancı marka ibareli bıçak 40 paket çay ele geçirildi.