Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ek ödenek talepleri, yetki devri ve imar teklifleri gibi pek çok konunun görüşüldüğü meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Andırın’da hayata geçirilen Millet Konağı’na ‘Mevlana İdris Millet Konağı’, Göksun’da yapımı tamamlanan Millet Konağı ve Bahçesi’ne de ‘Arslan Bey Millet Konağı ve Bahçesi’ isminin verilmesi karara bağlandı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Meclis üyelerimizin katılımıyla Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Çeşitli konularda kararlar aldık. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.