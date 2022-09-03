Enflasyon yani pahalılık esnafından işçisine, ev kadınından öğrencisine kadar herkesin gündeminde.

Enflasyon günümüzde sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın ortak sorunu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları, bir önceki ayda gıdada, enerjide ve temel ürünlerdeki fiyat artışını aktarıyor.

Temmuzda enflasyon yüzde 79,60'a gelmişti

En son açıklanan temmuz enflasyon verisi aylık yüzde 2,37 yıllık ise yüzde 79,60 olmuştu.

TÜİK 5 Eylül Pazartesi günü ağustos ayındaki enflasyon oranlarını açıklayacak.

Reuters’un enflasyon tahmini: Yıllık yüzde 81,2

Reuters’e göre ağustosta enflasyon aylık yüzde 2 artacak ve böylece yıllık yüzde 81,2’ye yükselecek.

AA Finans enflasyon tahmini: Yıllık yüzde 81,65

AA Finans’a göre ise ağustosta enflasyon aylık yüzde 2,27 artacak ve yıllık yüzde 81,65’e çıkacak.

İstanbul'un enflasyonu: Yıllık yüzde 99,91

Bu arada İTO da ekonominin kalbi İstanbul’daki perakende ve toptan fiyat endeksini açıkladı. Ona göre de ağustosta enflasyon aylık yüzde 2,29 ve yıllık yüzde 99,91 oldu.

Bu veriler göre de İstanbul'da ağustos ayında en çok maç giriş bileti pahalandı. Gıda harcamalarında en fazla soğan ve 17,96 bamyanın fiyatı arttı.