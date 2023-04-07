Bakan Yanık Burada Yetkililerden Bilgiler Alarak Sosyal Markette İncelemelerde Bulundu.
İncelemeler Sonrasında Basın Mensuplarına Açıklamalarda Bulunan Bakan Yanık Bakanlık Olarak Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Rakamsal Veriler Paylaştı.
Bakan Yanık Burada Yetkililerden Bilgiler Alarak Sosyal Markette İncelemelerde Bulundu.
İncelemeler Sonrasında Basın Mensuplarına Açıklamalarda Bulunan Bakan Yanık Bakanlık Olarak Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Rakamsal Veriler Paylaştı.
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