Kahramanmaraş Tarhanası Diğer Tarhanalardan Çok Farklı Kahramanmaraş Tarhanası Diğer Tarhanalardan Çok Farklı

Bakan Yanık Burada Yetkililerden Bilgiler Alarak Sosyal Markette İncelemelerde Bulundu.

İncelemeler Sonrasında Basın Mensuplarına Açıklamalarda Bulunan Bakan Yanık Bakanlık Olarak Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Rakamsal Veriler Paylaştı.