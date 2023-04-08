Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında, 15 Temmuz Derneğince çadırda organize edilen iftar programına katıldı.

Yanık, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda orucunu depremzedelerle birlikte açtı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'nin canını yakan depremlerin yaralarını sarmak adına ilk günden itibaren yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

İftardan dolayı 15 Temmuz Derneği yetkililerine teşekkür eden Yanık, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bu zor günleri de beraberce atlatacağız. Beraberce birbirimize kardeşlik ederek, dayanışma duygularını harekete geçirerek, ekmeğimizi, soframızı bölüşerek, birbirimize destek olarak inşallah bütün bir millet olarak devletimizin desteğiyle, hükümetimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bugünler de geçecek. İlk günden itibaren değerli dostlar hepiniz şahitsiniz. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, bütün imkanları deprem bölgesinin yaralarını bir an önce sarabilmek için harekete geçirildi. Bunlardan birisi de bizim Bakanlığımız. Elimizden gelen her türlü imkanı vatandaşımızın hizmetine sunmak için durmadan, dinlenmeden koşturuyoruz."

Bakan Yanık, deprem bölgesine desteğini esirgemeyenlere, gönüllülere, yurt dışından yardım gönderen uluslararası camiaya, yurt dışındaki vatandaşlara ve bölgeye koşa koşa gelip çalışan kamu görevlilerine teşekkür etti.