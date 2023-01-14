Bunlar da ilginizi çekebilir

Programa Katılım Sağlayan Bütün Personellere Teşekkür Ederek Birlik Ve Beraberliklerinin Daim Olmasını Diledi.

Kent Protokolü vatandaşlar ile bayramlaştı

Kent Protokolü vatandaşlar ile bayramlaştı

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya

Ardından Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Özverili Çalışmalarından Dolayı Personelleri Teşekkür Belgeleri İle Ödüllendirdi.

Kahvaltıların Yapılmasının Ardından İl Müdürü Mutlu Kaya Personellere Hitap Ederek Yıl Boyunca Yapılan Hizmetler Hakkında Bilgiler Verdi.

Mado Sarayında Gerçekleştirilen Toplantıda Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Masaları Gezerek Tek Tek Bütün Personellerle Sohbet Etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.