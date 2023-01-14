Mado Sarayında Gerçekleştirilen Toplantıda Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Masaları Gezerek Tek Tek Bütün Personellerle Sohbet Etti.
Kahvaltıların Yapılmasının Ardından İl Müdürü Mutlu Kaya Personellere Hitap Ederek Yıl Boyunca Yapılan Hizmetler Hakkında Bilgiler Verdi.
Ardından Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Özverili Çalışmalarından Dolayı Personelleri Teşekkür Belgeleri İle Ödüllendirdi.
Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya
Programa Katılım Sağlayan Bütün Personellere Teşekkür Ederek Birlik Ve Beraberliklerinin Daim Olmasını Diledi.