Gece saatlerinde Çınar Mahallesi'nde, evli olan Ö.Ç. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın aileleri de kavgaya dahil oldu.

Önce Ö.Ç. aile üyeleriyle eşinin ailesinin evine, ardından S.Ç. de ailesiyle Ö.Ç.'nin ailesinin ikametine saldırdı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, Ö.Ç., E.Ç. ve V.Ç.'yi silahlarıyla birlikte yakaladı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından, olaya karıştığı belirlenen Ö.Ç.'nin ailesinden R.Ç., M.Ç. ile diğer aileden S.Ç., C.Y., C.Y. ve F.Ç. de kavgada kullandıkları silahlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.