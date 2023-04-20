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Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Tuba Köksal Seçim Çalışmaları Kapsamında Ziyaretlerini Sürdürdüklerini Dile Getirerek Ramazan Bayramını Tebrik Etti.

Burada Vatandaşları Ziyaret Eden Aday Dr. Köksal Onların Halini Hattını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Tuba Köksal Namık Kemal, Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyh Şamil, Menderes Mahallesindeki Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor .

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