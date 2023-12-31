Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında, "AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizi geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde kaybettiğimiz haberini üzüntüyle öğrendim. Başkanımızın ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza Allah'tan sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah. Başımız sağ olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, genç kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimin kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Acımız çok büyük… Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Adalet ve Kalkınma Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız canım kardeşim, yol ve dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle yitirdik. Doğukan'ın acısı hala gençlik teşkilatlarımız da çok tazeyken, Hüseyin'in bu acı haberi bizi kahretmiştir. Üzüntümüzün ne kadar büyük olduğu kelimeler ile ifade edemiyorum. Çok başarılı, çalışkan, davasına ve liderine sevgiyle bağlı bir yiğidi, Hüseyin başkanımızı kaybettik. Teşkilatlarımızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: Acımız büyük... AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad,…

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Vefat eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal’a Allah'tan rahmet; ailesi, arkadaşları ve başta Balıkesir teşkilatı olmak üzere tüm AK Parti teşkilatlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.