Elbistan ilçesinde “dokunulmadık yürek, çalmadık kapı bırakmayacağız” diyerek yola çıkan AK Parti Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, ilçede ziyaretlerini sürdürüyor.

Asrın felaketinin yaşandığı, Elbistan ilçesinin yeniden imarı ve inşası için belediye başkanlığı görevine talip olan, 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle, ilçeyi yeniden imar etmek için çalışacaklarını vurgulayan Yener, gittiği her yerde coşkuyla karşılanıyor.

Bu Kapsamda İlçede Ziyaretlerini Sürdüren İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, İlçede Faaliyet Gösteren Zahire Pazarında Esnaflarla Bir Araya Geldi.

Ardından Başkan Aday Adayı Yener Odun Ambarlarınıda Ziyaret Ederek Buradaki Esnafların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.