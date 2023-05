AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir milletin esarete, baskı ve zulme başkaldırısının mimarı, eşi görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesinin mukaddes bir zaferle taçlanmasının baş kahramanı olduğunu bildirdi.

Okur, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken ve inkılapları yaparken sergilediği devlet adamlığının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atarken ortaya koyduğu azim ve kararlılığı dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Atatürk'ün "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" sözlerini hatırlatan Okur, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin küllerinden doğuşuna önderlik eden bir dehadır. Bir milletin esarete, baskı ve zulme başkaldırısının mimarı, eşi görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesinin mukaddes bir zaferle taçlanmasının baş kahramanıdır. Onun düşünce ve mücadele azmi, bugünün de kılavuzudur. Aynı azim ve kararlılıkla varmak istediğimiz hedef, değişen dünya şartlarında, büyük, bağımsız ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. Türkiye Yüzyılı, bu idealin bir daha sarsılmamak üzere vücut bulacağı bir yüz yıl olacaktır."



Okur, Cumhuriyet tarihinin son 21 yılında, "Durmak yok, yola devam" diyerek çalıştıklarını belirterek, "21 yıldır Atatürk'ün işaret ettiği hedef doğrultusunda üretiyoruz. Ortaya koyduğumuz her eser, yaptığımız her yatırım, düşmana ve haine karşı takındığımız her tutum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesi ve itibarı içindir. İnsani değerlere, hak ve özgürlüklere değer vererek, demokrasiyi güçlendirirken, yerli ve milli olana sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz. Gelişimin ve değişimin sonu yoktur. Atatürk'ün baş koyup ömrünü adadığı rüya, gerçeğe dönüşmüştür ancak, henüz bitmemiştir. Bize düşen, bu yolculuğu devam ettirmektir." açıklamasında bulundu.