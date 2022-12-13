AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur, yönetim kurulu üyesi belirleme sürecini tamamladıklarını söyledi.

İstişare ve uzlaşıyı gözeterek yönetim listesi oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Okur, “Genel merkezimizin görevi tevdi etmesiyle birlikte yönetim oluşturma çalışmalarımıza başlamıştık. AK davaya gönül veren tüm arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunarak yorulmadan, bıkmadan şehrimize ve partimize en yüksek katkıyı sunacak isimleri belirlemek için çaba gösterdik. Eğitim, liyakat, tecrübe, bilgi ve birikim düzeyi yüksek aynı zamanda da bu kutlu davanın heyecanını sahaya en iyi şekilde yansıtacağına inandığımız bir ekibi oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Ayrım yapmadan, dargınlık veya küskünlük oluşturacak bir ortama müsaade etmemeye özen göstererek yönetimimizi oluşturduk” ifadelerini kullandı.

‘Milletine hizmetkar olmayı en kutlu görev kabul eden AK Parti’de eski-yeni kavramı asla düşünülemez’ diyen İlçe Başkanı Servet Okur, “Bu zamana kadar hangi görevi üstlenirse üstlensin, bu davaya baş koyan herkes kardeşimizdir ve başımızın tacıdır. Yönetimdeki arkadaşlarımız ve teşkilatımızın tüm mensupları ile birlikte gönül birliğimizi daha da sağlamlaştırıp omuz omuza çalışarak 2023 hedeflerine zaferle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek kalbinde büyük Türkiye ülküsü taşıyan teşkilatımız ve AK Parti’ye gönül veren tüm hemşerilerimizle birlikte 2023 yılında yapılacak seçimleriyle ilgili hedeflerimize koşar adım ilerleyeceğiz. Bu zorlu süreçte en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz olacak. ‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun’ diyenlere fırsat vermemek için canla başla çalışacağız.

Yeni yönetimimizin partimiz, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Okur, yönetim kurulunda yer alan isimleri de sıraladı.