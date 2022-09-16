Kurtulmuş TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, İlçe Başkanı Harun Eskigün, Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Gençlik-Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Pazarcık Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan belediye başkanı İbrahim Yılmazcan, teşriflerinden dolayı Kurtulmuş’a teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Pazarcık halkının her zaman AK Parti’nin yanında olduğunu söyledi