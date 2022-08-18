AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Dünyayı bekleyen büyük bir gıda krizi, tahıl krizi varken, Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle gıda krizi, tahıl krizi hamdolsun çözüldü." dedi.

Ünal, Büyükşehir Belediyesince Göksun ilçesinde yaptırılan Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi ile Şehir Meydanı açılış törenindeki konuşmasında, geçmişte yaşanılan zor günlerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ülkenin sınır güvenliğini korumak, toprak bütünlüğünü sağlamak, terörü kaynağında kurutmak için terörle mücadele edildiğini hatırlatan Ünal, "Bakıyorsunuz, içeride terörle, teröristle ilgili övgüler dizenleri görüyorsunuz. Bu kavgayı niye verdiğimizi unutmamak lazım. Bizim mücadelemiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi kuru bir iktidar mücadelesi değil, bu milleti ayağa kaldırma mücadelesidir." diye konuştu.

Ünal, 1960-2002 yıllarında milletin seçtiği hükümetlerin darbeler ve muhtıralar nedeniyle ortalama 1,5 yıl görevde kalabildiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Hani demokrasi, halkın temsilcileri eliyle kendisini seçmesiydi. 2002'den bu yana tüm seçimleri kazındık. Biz kazanmadık, millet bizi teveccühü ile kendi iradesinin temsilcisi olarak seçti. Eğer demokrasiden bahsediyorsanız milletin seçtiğine saygı duymayı öğreneceksiniz. Çünkü biz orada millet adına bulunuyoruz."

AK Parti hükümetlerinin ülkenin 80 yıllık sorunları çözdüğünü ve bugün de sorunları çözmeye muktedir olduğunu vurgulayan Ünal, iktidarları öncesinde toplanan vergilerin yüzde 86'sının faize gittiğini ancak bugün bu rakamın 11'e düşürüldüğünü aktardı.

Bugün pandemi ile başlayan ve özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden, tüm dünyada yaşanan bir sıkıntı olduğunu anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Bütün ülkeler ekonomik anlamda küresel daralma yaşıyorlar ve bugün Türkiye, bu krizlerde liderliğiyle sorun çözücü, yüksek çözüm kapasitesiyle sorun çözen bir ülke konumunda. Bugün Cumhurbaşkanı'mız, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir sorun çözücü irade olarak nerede? Ukrayna'da. Ve yine dünyayı bekleyen büyük bir gıda krizi, tahıl krizi varken, Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle gıda krizi, tahıl krizi hamdolsun çözüldü. Çünkü AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'mızın büyük bir çözüm kapasitesi var. Çözüm bizim unuttuğumuz bir şeydi. Türkiye hamdolsun sadece Türkiye'nin değil, bölgesel ve küresel ölçekte de sorun çözücü bir aktör konumundadır. Yeter ki kendimize güvenelim, ülkemize güvenelim ve geleceğimize umutla bakalım."

Muhalefetin yapılan hiçbir icraattan mutlu olmadığını dile getiren Ünal, millet olmanın sevinçte ve tasada bir olmaktan geçtiğini vurguladı.

Ünal, Türkiye'nin yaşanan küresel krizden de güçlenerek pozitif ayrışacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"20 yıl önce deselerdi ki 'Türkiye savunma sanayisinde dünyada oyun değiştirici bir konuma gelecek', 'Türkiye, gıda krizini, tahıl krizini çözecek', 'Türkiye bölgesinde yüksek çözüm kapasitesiyle Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de terörün belini kıracak' insanlar bakardı. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda Türkiye büyük hayaller gerçekleştirdi ve inşallah bundan sonra da ikinci 20 yılımızda daha büyük işler başaracağız. Çünkü biz, bu milletle beraber hareket ediyoruz. Bu millete yaslananın evelallah sırtı yere gelmez."

Mahir Ünal'a Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Arslanbey'in torunu Mahmut Toğuzata ile ilçe belediye başkanları ve ilgililer eşlik etti.

Töreninin ardından Ünal ve beraberindekiler, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.