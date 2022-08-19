Grup Başkanvekili Ünal burada kuyumcular odası başkanı Hacı Mustafa Öz’den bilgiler alarak laboratuvarları gezdi.
Grup Başkanvekili Ünal ve beraberindekiler daha sonra site içerisinde bulunan esnafları ziyaret etti.
Grup Başkanvekili Ünal burada kuyumcular odası başkanı Hacı Mustafa Öz’den bilgiler alarak laboratuvarları gezdi.
Grup Başkanvekili Ünal ve beraberindekiler daha sonra site içerisinde bulunan esnafları ziyaret etti.
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|Takım
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