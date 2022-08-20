Grup Başkanvekili Ünal Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sorunlarını çözen bir liderlik sergiliyor dedi.
Grup Başkanvekili Ünal son olarak içerdekilerin düşmanlığını anlamakta zorlanıyoruz ifadelerine yer verdi.
Grup Başkanvekili Ünal Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sorunlarını çözen bir liderlik sergiliyor dedi.
Grup Başkanvekili Ünal son olarak içerdekilerin düşmanlığını anlamakta zorlanıyoruz ifadelerine yer verdi.
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