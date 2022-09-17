Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Liderlerle Samimi Sohbetini Değerlendirdi.

Türkiye’nin Çok Güçlü Bir Devlet Olduğunu Dile Getiren Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal Bu Fotoğrafında Bunun En Büyük Örneklerinden Olduğunu İfade Etti.

Türkiye’nin Her Alanda Küresel Bir Güç Olduğunu Belirten Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal İçerden Ve Dışarıdan Bütün Engellemelere Rağmen Önümüzdeki Beş Yılda Bu Gücün Çok Daha Fazla Olacağının Altını Çizdi.