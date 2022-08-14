Geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntıları çözdüklerini dile getiren Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben 1970 ve 1990'nı hatırlıyorum. O dönemlerde ne konuşulurdu biliyor musunuz?

1950 ve 1990’nın sorunları konuşulurdu. Psikolojimiz nasıldı biliyor musunuz? İnsanlar ‘Böyle gelmiş, böyle gider. Bu dertler bitmez, bu sorunlar çözülmez.

Ama 14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin evladı olarak o gün AK Parti’nin kurulduğu gün çıktı ve dedi ki 'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' 2002’den itibaren Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Bugün Türkiye’de 1970 ile 1990’nın sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. 2005’in sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. 2010 ile 2015'in sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Bugün hangi sorunları konuşuyoruz?

Bugün, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer, bundan emin olun."



