AK Parti Grup Başkanvekili Ünal cuma namazı sonra üç gün boyunca kent genelinde gerçekleştirilen ziyaretleri gazetecilere değerlendirdi.

Açıklamasında birçok yatırımın açılışının yapıldığını ve daha birçoğunun da yapılacağını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal geçmişten günümüze çok büyük gelişmelerin olduğunun altını çizdi.

Hep birlikte kentin geleceği için hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Ünal tüm bu çalışmaları görmezden gelerek kendi aralarında bile anlaşamayan altılı masanın iktidarının yalnızca bir hayalden öteye geçemeyeceğini vurguladı.