AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ziyaretleri kapsamında gelecek nesillerin yetişmesinde çok büyük bir rol oynayan okulları ziyaret etti.

Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal onlarla bir süre sohbet ederek geleceğe dair güzel temennilerde bulundu.

Sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yerinde bilgi almak amacıyla okulları ziyaret ettiklerini ifade ederek eğitimde Kahramanmaraş’ın çok ciddi bir başarısının olduğunu vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal’a ziyaretlerinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İlçe Başkanları Mücahit Kara ve Şahin Avşaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile Ak Kadrolar eşlik etti.