Grup Başkanvekili Mahir Ünal burada açılış törenine yoğun katılım sağlayan vatandaşlara hitap etti.

Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuşmasında çok büyük yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek bu yatırımların çok önemli olduğunu ifade etti.