2023 seçimlerine doğru giderken bazı yayın kuruluşları Ak Partiye karşı başlatmış olduğu yalan, teyitli olmayan, olay yerinde bulunmamasına rağmen kulaktan duyma bilgilerle karalama ve iftira başlıklarını atarak vatandaşa aldatıcı haberler sunarak kara propaganda yapmayı sürdürüyor.

(Mahir Ünal şaştı kaldı. Yüzde 52 oy aldığı yerde AK Parti protestolarla karşılandı) başlıklı haberde Ünal, ilçe başkanlığından ayrılalı 15 dakika olmuştu. Çekilen cep telefonu görüntülerinde ne Ünal var nede makam arabası "çamur at, tutmazsa izi kalsın" atasözü de tam da burada devreye girerek Ünal ve makamına yapılan yalan, fitne, iftira haberi Ak Parti’nin Elbistan ilçesine yaptığı hizmetler birilerini rahatsız etmiş ki bu başlıklara da yer verilmiş gözüküyor.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ı takip eden gazetecilerde hem esnaf ziyaretin de hem de diğer ziyaretlerinde bir sorunla karşılaşmadıklarını tam tersine baba ocağında Ünal’ın sevgi seliyle karşılandığını ilçe başkanlığı ziyaretinde ise yoğun bir kalabalığın Ünal’ı karşıladığı ve uğurladığını belirtti. O anlarda kameralara böyle yansıdı.



“Yuhaladılar” başlığı da tamamen kurgu çıktı. Teyitte muhtaç haberler yine yalan başlıklar içinde boğuldu. Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, olayın tüm gerçekliğini şu sözlerle anlattı.