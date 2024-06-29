Milletvekili Debgici Burada Vatandaşların Sorun ve Taleplerini Bizzat Yerinde Dinleyerek Çözüm Yolları Üretti.

Her Fırsatta Vatandaşlarla Bir Araya Gelen Milletvekili Debgici burada yaptığı açıklamada kahraman şehrin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve onların sorunlarını kendi sorunları gibi görerek çözüm yolları aradıklarını söyledi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Debgici yeni kültür turizm müdürünün atanması ile ilgili bilgi vererek şehirde yapılan çalışmalarda gelinen son durumu anlattı.

Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici konuşmasının devamında LGS sınavında 1. Olan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt