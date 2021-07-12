Ak Parti İl Kadın Kollarından Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim merkezini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ 12.07.2021, 18:30
Ak Parti İl Kadın Kollarından Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim merkezini ziyaret etti