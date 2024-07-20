Toplantıya il ve ilçe teşkilat üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantı da bir konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin bu büyük teşkilatın dosdoğru yolunda gitmesini sağlayan bütün kadrolara teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal hep birlikte bu hareketi daha da güçlendirmek için doğru bildikleri yolda yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de teşkilat mensuplarına teşekkür ederek gündemdeki konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha büyük hedeflere ulaşma azmini pekiştirdi.

Toplantının sonunda, partililer büyük bir coşku ve heyecanla birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)