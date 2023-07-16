Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Programda Ak parti Kahramanmaraş il başkanı Fırat Görgel Ve AK Parti Onikişubat ,ilçe başkanı mücahit kara Aksu Haber’e konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu

